Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi scalati e messy!

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Madalina Ghanea. Per la primavera estate 2017 Madalina Ghenea non rinuncia al suo tagli di capelli lungo. La regola principale è però scalare! Varie scalature per alleggerire il tutto soprattutto sul davanti dove, grazie anche ala file centrale, i capelli le riescono ad incorniciare i viso. Riflessi più chiari contrastano con la base molto scura e l’effetto finto spettinato resta di gran moda. Un look davvero molto indicato per la prossima neo-mamma. L’attrice rumena ha da poco annunciato di aspettare il suo primo figlio, ma nella sua mente c’è già un’idea piuttosto chiara di quanti bambini vorrà avere. E non sono pochi.

Al settimanale ‘Gioia’, infatti, dichiara: “Ho pensato per un lungo periodo che avrei adottato tutti i miei figli, ci ho provato con una bimba, ma ero sola, era un processo troppo lungo e complicato. Matei è il mio miracolo perché dall’inizio ha creduto che per noi due tutto fosse possibile. La sua sicurezza mi ha reso la donna più felice al mondo. E da un miracolo ne è nato un altro”.

Madalina Ghanea: il suo grande desiderio di maternità.

Il suo istinto materno è sempre stato molto sviluppato: “Sono mamma da quando sono nata. Desidero un figlio da sempre e non è stato facile per me. Mi sono sempre presa cura di bambini: da tanti anni lavoro con i piccoli degli ospedali di Haiti. Tra loro c’è quella che volevo portare a casa… Vorrei portarli a casa tutti in realtà. Vorrei andare là con Matei e adottare un bambino… Lui ora vuole anche un maschietto. Io ne voglio cinque o sei. Sogno una famiglia grande”.