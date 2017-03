Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 14 marzo 2017: Eva e Cristina cercano di conquistare Vincenzo

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 7 e del 14 marzo 2017. Un passo dal cielo 4 andrà in onda stasera, e non giovedì come di consuetudine: la Rai ha deciso di spostare a stasera l’amata fiction con Daniele Liotti in quanto per giovedì è prevista la messa in onda di un’altra fiction, Sorelle. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 7 marzo 2017, e di quella che verrà trasmessa martedì prossimo, 14 marzo. Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 7 marzo 2017, nuovi casi occupano polizia e forestale di San Candido: lo zio di Martino viene ritrovato tramortito in un bosco. Emma, intanto, è partita per Roma per iniziare il suo nuovo lavoro, proprio adesso che lei e Francesco, complice la convivenza nella palafitta, si stavano avvicinando sempre di più… Il bel capitano della forestale, però, ha poco tempo di pensare ad Emma: alla palafitta si presenta Livia in lacrime. La donna confessa di voler ricominciare una vita insieme, ed i due si baciano… Eva ha concluso le riprese a Los Angeles ed è tornata a San Candido. Ciò manda Vincenzo in confusione, in quanto il commissario si stava avvicinando alla bella Cristina…

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 14 marzo 2017.

Le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda martedì 14 marzo 2017 rivelano che nuovi misteri sconvolgono San Candido. In casa Hofer c’è stato un omicidio: una delle cameriere viene trovata morta, e l’indagine rivela degli scenari complessi… Livia e Francesco sono sempre più vicini, ed Emma, tornata a San Candido, decide di non interferire. L’etologa inizia ad instaurare un dialogo con il maestro… Eva cerca di riconquistare Vincenzo, ma questo scatena la gelosia di Cristina che non vuole stare a guardare… Eva si rende conto che il rapporto tra Vincenzo e Cristina è diventato molto stretto ed in un moto di rabbia licenzia Cristina dal b&b.