Uomini e Donne, le ultime news anticipazioni: ecco la verità su Greta, Soleil scoppia in lacrime

Uomini e Donne, le ultime news anticipazioni: Greta viene messa con le spalle al muro. Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne vedremo la continuazione del trono classico. Le due troniste, Desirèe e Rosa, dopo il loro video di presentazione, hanno fatto ingresso negli studi Mediaset. Si passa poi a parlare dei due tronisti e del prosieguo delle loro conoscenze. Marco è uscito con Greta. Luca sarebbe dovuto uscire con Greta, ma ha chiesto di vedere prima l’esterna con Marco e dopo averne preso visione, ha deciso di non uscirci più. Rientrati in studio i due tronisti decidono di fare pace e mettere fine alla loro rivalità. Greta interviene dicendo che vuole andare via, in quanto pensa che quello non sia il posto giusto per lei.

Subito interviene un’altra corteggiatrice che riferisce di aver saputo che la ragazza è stata a cena con un giovanotto con il quale ha avuto atteggiamenti affettuosi. Messa con le spalle al muro lei ammette di esserci uscita, ma di non essere fidanzata benché sia innamorata di lui.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le lacrime di Soleil.

Si passa poi a Soleil, che ha incontrato Luca per un chiarimento che sembra non arrivare. Un confronto-scontro avviene tra i due in studio e lei è in lacrime va via. Anche se Maria De Filippi dice che la corteggiatrice ha poi deciso di non uscire in esterna con Marco, Luca dice di non vedere coerenza nei suoi atteggiamenti.