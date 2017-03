Amici 2017: inizio del serale, i coach, la giuria e i primi allievi ammessi!

Amici 2017: aria di serale. Il serale di questa edizione di Amici 2017 incombe infatti l’inizio è confermato e sarà previsto per il 25 Marzo in prima serata su canale cinque. Le ultime news e anticipazioni ci rendono noto che è confermato l’addio di Loredana Bertè e Sabrina Ferilli, che lasceranno la giuria. Tra i coach non vedremo Nek né Emma Marrone. Elisa è stata confermata come direttore artistico, ma non si sa se al momento sarà affiancata da qualcuno o guiderà, stavolta, da sola la squadra. Altra coach potrebbe essere Fiorella Mannoia o Giorgia. In giuria invece potrebbe esserci Ambra Angiolini, mentre Morgan farà parte dello show, anche se ancora non è stato comunicato se in veste di giudice o di coach.

Il primo allievo del serale di Amici 2017 : Lo Strego.

Intanto nella puntata di sabato già un allievo è stato ammesso al Serale di Amici 2017 Ed. 16. Lo Strego con “La costruzione di un amore” ha sfidato Serena che ha cantato Pensiero Stupendo. Vince lo Strego e accede alla seconda sfida contro Rosario. Altro a doversi sfidare era Mike che decide però di ritirarsi e non fare la sfida per dare la maglia allo Strego. Ecco conquistata la prima maglia verde di accesso al serale.