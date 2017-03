Amnistia, indulto, carcere, ultime news ad oggi 8 marzo 2017: le iniziative per la Festa della donna

Carcere, ultime news: le iniziative per la Festa della donna 2017. Rita Bernardini è giunta al trentaduesimo giorno di sciopero della fame, in occasione dell’8 marzo, alle ore 11una delegazione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale

e Transpartito incontrera” in via Arenula il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Intanto, iniziativa interessante, un modo diverso di festeggiare le donne l’8 marzo, portare in carcere i disagi sopportati lungo i secoli e raccontare ai detenuti ed alle detenute si è tenuta in Calabria. Secondo quanto riporta il sito Il dispaccio.it, il Coordinamento Donne Regionale della Cisl, diretto da Nausica Sbarra, propone, mercoledì 8, all’interno del penitenziario di Castrovillari, lo spettacolo teatrale “#Iodamorenonmuoio” tratto dall’omonimo libro del giornalista e scrittore calabrese Arcangelo Badolati. L’io recitante della piece è lo stesso Badolati accompagnato in scena dall’attrice Federica Montanelli, allieva prediletta di Enzo Garinei una delle figure più importanti del teatro italiano.

Festa della donna 2017, le iniziative nelle carceri.

“Abbiamo scelto di portare la cultura e il teatro d’impegno sociale nel penitenziario dove sono pure detenuti i sex offenders” dichiara Nausica Sbarra “per far comprendere quanto inutile sia il ricorso alla violenza e dimostrare, al contrario, come l’amore vero sia fatto di condivisione e reciproca solidarietà e non di possesso e costanti soprusi. Lo spettacolo racconta il dramma vissuto dalle donne cresciute negli ambienti della ‘ndrangheta come di quelle uccise da ex mariti ed ex fidanzati.È un pugno nello stomaco che offre, tuttavia, anche molti messaggi di speranza. Lo schema della rappresentazione” spiega Nausica Sbarra “è il racconto del giornalista e scrittore calabrese, accompagnato da musiche, cui si alterna la recitazione di brani tratti da atti giudiziari o da capolavori della letteratura mondiale a cura dell’attrice Federica Montanelli. L’atmosfera diviene subito molto suggestiva e il messaggio lanciato è chiaro: la bellezza della cultura, dell’arte, della pittura, del sapere è l’unico antidoto da opporre alla subcultura della violenza”.