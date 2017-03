Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame dell’8, 9 e 10 marzo 2017: fra Tina, Oskar e David è di nuovo triangolo?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2017 – «Una trappola per Nils!» Beatrice, dopo aver ben compreso che Werner non ha nessuna intenzione di interrompere la sua battaglia contro Friedrich, decide di creare dei seri problemi ai suoi alleati come Nils che, al ritorno dal suo viaggio in Africa deve passare i controlli doganali. Allora, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, la Hofer mette un pacchetto nella sua valigia per farlo accusare di furto. Si tratta di polvere di corno di rinoceronte, che non si può esportare! L’apparente reato mette il compagno di Charlotte in grossi guai e – date le circostanze – nessuno gli crede. L’unica che si schiera dalla sua parte è proprio la stessa Charlotte, per la quale tutta questa faccenda puzza di trucco lontano un miglio!

«Le incredibili risorse di una dark lady!» Tempesta d’Amore, le trame di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci avvertono comunque che – nonostante i sospetti – i due non immaginano ancora che Beatrice sia potuta arrivare a tanto, anche perché sembra loro impossibile che qualcuno sia potuto entrare in casa loro per mettere il pacchetto nella valigia. E intanto è andata proprio così! Nel frattempo c’è Tina sempre più confusa sulla propria vita sentimentale. La ragazza – spiegando a Oskar di essere ancora presa da David – si mette in una situazione paradossale.