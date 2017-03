Champions League, Napoli-Real Madrid, ottavi di finale: la cronaca e il risultato finale. Il Real Madrid si qualifica ai quarti di finale della UEFA Champions League 2016/17. Il Napoli non è riuscito a compiere l’impresa, dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi. Maurizio Sarri sceglie Allan al posto di Zielinski e Diawara al posto di Jorginho: un centrocampo fisico per liberare l’estro di Hamsik e contenere il talento dei blancos. Zidane sceglie Pepe al posto di Varane, non al meglio.

Parte bene il Napoli, che nel primo tempo domina il Real Madrid e segna il gol del vantaggio con un sinistro angolato di Mertens al 24′, su assist di Hamsik. I campioni del Mondo reagiscono allo svantaggio e al 29′ colpiscono un palo clamoroso con Cristiano Ronaldo, che dopo aver saltato Reina non riesce a segnare da posizione defilata ma con la porta sguarnita. Ma non è l’unico legno della partita. Al 38′ Mertens approfitta di una disattenzione della difesa madrilena ma il tiro è leggermente angolato e colpisce il palo alla destra di Navas.

Nella ripresa il Real alza il baricentro e inizia ad impensierire i padroni di casa. Al 51′ Sergio Ramos pareggia con un colpo di testa su calcio d’angolo. Una specialità per il difensore del Real, già decisivo in tre finali (Lisbona 2014, Milano 2016, Supercoppa Europea 2016). Sei minuti dopo arriva la doccia fredda per il pubblico napoletano. Altro calcio d’angolo e altro gol di testa di Ramos, con una deviazione decisiva di Mertens. Per le regole UEFA è autogol di Mertens.

Il Napoli è K.O. e non riesce più a reagire al duro colpo subito. Al 90′ l’ex bianconero Morata segna il 3-1 e zittisce la curva A. Finisce così l’avventura europea del Napoli, che per un tempo ha impensierito i campioni del Real con un grande Mertens. Sottotono la prova di Callejon. Nel post-partita show di De Laurentiis, che attacca pesantemente la Gazzetta dello sport per aver raccontato le sue “tensioni” con Sarri.