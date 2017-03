Charlotte Casiraghi è in dolce attesa? Le ultime novità

Charlotte Casiraghi, le ultime novità. Charlotte Casiraghi ha assistito alle sfilate della Parigi Fashion Week 2017, ma questo non fa notizia, visto l’interesse che nutre la monegasca per il mondo della moda, essendo anche testimonial del marchio Gucci. Quello che fa notizia è la foto che è stata scattata in occasione della sfilata di Chanel che ritrae la giovane mentre indossa il cappotto, rivelando un pancino più rotondo del solito. L’immagine non lascia adito a dubbi. Il ventre è decisamente arrotondato. Charlotte aspetta un bambino?

Charlotte Casiraghi è incinta?

La memoria riporta alle foto dell’estate scorsa che ritraevano Charlotte Casiraghi, a bordo dello yacht di famiglia, con un altro pancino sospetto. All’epoca Charlotte aveva una relazione con il giovane regista italiano Lamberto Sanfelice. In quell’occasione Charlotte mostrava un ventre visibilmente arrotondato, ma nessuna gravidanza. Ed ora? Le ultime notizie sulla sua vita privata sono ferme alla serata trascorsa con il giovane spagnolo di nome Tiago in un bistrot di Parigi. Non si hanno informazioni sulla natura dei rapporti tra i due, anche se le foto scattate della serata , mostrano una certa confidenza. In ogni caso, incinta oppure no, Charlotte Casiraghi non ha commentato l’ultimo gossip che la riguarda, né in un senso né in un altro. Staremo a vedere.