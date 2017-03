Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 8 marzo 2017: make up ed il cambio look di Giovanni Ciacci

Detto Fatto di oggi, mercoledì 8 marzo 2017: le anticipazioni, i tutorial, le rubriche ed i consigli di Caterina Balivo. Detto Fatto torna tra pochissimo su Rai 2 con una nuova puntata ricca di tutorial. Caterina Balivo come ogni giorno presenterà rubriche utili ed interessanti, ed in attesa di scoprire quali sono le anticipazioni della puntata di Detto Fatto di oggi, 8 marzo 2017, ricordiamo alcuni tutorial proposti durante la puntata di ieri.

Detto Fatto, alcuni tutorial di ieri in attesa della puntata di oggi, 8 marzo 2017.

Nella puntata di Detto Fatto di ieri, Dario Cestaro ci insegna a realizzare dei volti di animali con la carta per rendere allegra, originale e vivace la stanza de bambini. A Detto Fatto Dario ci ha insegnato a realizzare un leone. Ciò che occorre è un foglio di cartone, cartoncini colorati, velcro adesivo, carta colorata, figli di carta A3, colla e forbici. Morris Marigo ci ha insegnato a realizzare delle decorazioni per la tavola con le mimose in occasione della festa della Donna, e ha composto un centrotavola elegante, uno rustico ed uno etnico.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 8 marzo 2017 ed il look di Caterina Balivo.

Oggi, 8 marzo 2017, Detto Fatto va in onda in versione ridotta per dare spazio alla diretta dalla Camera dei Deputati. Caterina Balivo fa il suo ingresso sul palco con un completo casual: si tratta di un pantalone a palazzo rosa, di una giacca dello stesso colore, che scende morbida lungo il corpo, e di una canotta nera con raffinati ricami. Detto Fatto omaggia la Donna in occasione della sua festa, e vengono oggi proposti alcuni tutorial pensati per questo particolare giorno.

Fausto Cavalieri propone un trucco mimosa: stende una linea abbastanza doppia di eyeliner giallo, cui sovrappone una sottile linea di eyeliner nero. L’effetto è sorprendente e luminoso! E se non si ha un eyeliner giallo? Lo si può creare in casa: basta grattare un ombretto giallo e ci si aggiunge una piccola goccia di olio per il corpo o di siero. Si ottiene una pasta che si può facilmente stendere con un pennello. Giovanni Ciacci soprende con un eccellente cambio look. Protagonista di oggi è Manuela, una donna molto forte dal passato non facile. Giovanni Ciacci a Detto Fatto la rende luminosa!