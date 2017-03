Festa della donna 2017, esclusiva capsule collection di Pietro Ferrante

Festa della donna 2017, l’omaggio di Pietro Ferrante. Oggi, mercoledì 8 marzo 2017, si celebra la Festa della Donna. Sono tante le iniziative organizzare per questo giorno, e tante le idee per omaggiare la donna. È un 8 marzo in chiave spiccatamente rock quello proposto dall’eclettico e avanguardista jewelry designer Pietro Ferrante che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha dato forma a un’esclusiva capsule collection ispirata alla forza, alla tenacia, al glamour e all’ironia femminile. I tratta di una linea all’insegna di gioielli in bronzo interamente hand-made in Italy, inalterabili, luminosi e dall’aria vintage.

Festa della donna 2017, gli anelli firmati Pietro Ferrante.

Tra gli anelli protagonisti, quello con delicato profilo di donna d’antan con cloche calata sulla fronte e quello che ritrae un’insolita pin up con guantoni da boxe incorniciata dalla scritta “born to win”. Ma all’appello non mancano, creazioni che ricordano la “tradizionale” mimosa, simbolo italiano della Giornata delle donne, come i maxi ring bombati con pietra centrale, rigorosamente gialla, con ai lati motivi animati da piccole borchie tondeggianti che strizzano l’occhio proprio ai fiorellini yellow per eccellenza.