Formula 1, test a Barcellona: ottimi tempi per Massa, Ricciardo e Vettel. Nel primo giorno della seconda sessione di test a Barcellona, il protagonista assoluto è stato Felipe Massa, pilota trentacinquenne brasiliano della Williams. L’ex ferrarista ha realizzato un ottimo tempo (1’19″726, sotto di soli 2 centesimi rispetto al tempo di Bottas della settimana scorsa) e ha completato 168 giri, utilizzando gomme supersoft. Concludono il “podio” Daniel Ricciardo della Red Bull, con gomme ultra soft, e Sebastian Vettel della Ferrari, che ha corso con le gomme soft. Al quarto e quinto posto si posizionano Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, entrambi Mercedes.

Il pilota finlandese, che da gennaio 2017 è approdato alla Mercedes per sostituire Nico Rosberg, si è cimentato in run lunghi circa quindici giri, utilizzando gomme soft. La giornata di test è stata dedicata sopratutto ai long run, infatti la Mercedes non ha svolto alcuna simulazione di gara. Seguono in classifica Esteban Ocon (Force India), Hulkenberg (Reanult), Magnussen (Haas), Vandoorne (McLaren), Wehrlein (Sauber), che successivamente ha lasciato il volante al compagno di scuderia Ericsson.

Momento difficile per la McLaren, che monta un motore Honda. Problema al motore per Vandoorne, che è stato costretto ad una sosta ai box per problemi elettrici. La Honda è stata costretta a montare il quarto motore della stagione, sostituendo la power unit per motivi precauzionali. Nel frattempo Hamilton incorona ama sorpresa la Ferrari come la favorita per il titolo, leggermente davanti alla Mercedes e alla Red Bull. Semplice pretattica o rispetto per l’avversario?