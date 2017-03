Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi 8 marzo 2017: nuovi misteri sull’Isola

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime ad oggi, 8 marzo 2017. Nuove sorprese hanno coinvolto i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Ieri sera si è svolta la puntata serale condotta da Alessia Marcuzzi non senza colpi di scena. Imma Battaglia ha dovuto salutare la sua Eva, e sull’Isola è sbarcato un nuovo ospite che trascorrerà una settimana con i naufraghi: si tratta di Rocco Siffredi. A dover lasciare l’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è Giulia, mentre sono salvi Moreno e Simone. I naufraghi hanno sostenuto una nuova prova leader per poter approdare all’Isola della Caccia. I naufraghi hanno dovuto cercare di far uscire una nocciolina da un prisma. Stavolta le regole del gioco sono diverse: se la maggior parte dei naufraghi superano la prova evolutiva, tutti approdano all’Isola della Caccia. A superare la prova evolutiva sono Giulio, Giulia, che però è stata eliminata, Raz, Nancy e Malena. Moreno, Samantha, Eva e Simone non hanno superato la prova evolutiva ma, in base al nuovo regolamento, approdano sull’Isola della Caccia.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime all’8 marzo: le nuove nomination.

Nuove nomination per i naufraghi. Raz Degan viene nominato da Samantha, Simone, Eva, Nancy e Giulio. Moreno nomina Samantha, Raz nomina Moreno. Malena è la leader della settimana e decide di mandare al televoto Moreno e Simone. I tre nominati della settimana sono, dunque, Raz, Moreno e Simone.

Isola dei Famosi 2017, il daytime dell’8 marzo 2017.

Prima della puntata serale, l’umore dei naufraghi non era dei migliori. Eva ha dichiarato di non aver dormito bene a causa del pensiero di una possibile eliminazione di Giulia o di Simone, mentre Raz confessa a Giulio che gli piacerebbe se andassero a casa tutti e tre i nominati: Giulia, Simone e Moreno. Un grave problema, però, affligge i naufraghi: il fuoco si sta spegnendo… Raz resta molto deluso, intento ad andare in fondo a questo nuovo mistero.