Isola dei Famosi 2017, Imma Battaglia a Mattino 5 confessa…

Isola dei Famosi 2017, fine dell’avventura per Imma Battaglia che confessa… L’avventura sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 si è conclusa per Imma Battaglia: l’attivista del movimento LGBT è stata ospite sull’Isola per una settimana, e ieri ha fatto ritorno in Italia. Imma stamattina è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, e ha rivelato il perché della sua scelta di partecipare alla trasmissione. Imma Battaglia ha da sempre preferito tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Imma ed Eva sono una coppia consolidata: stanno insieme da anni, ma avevano preferito che la loro storia d’amore rimanesse una faccenda privata.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, prova d’amore per Imma Battaglia.

Eva Grimaldi, qualche mese fa, ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Nonostante Imma preferisca stare lontano dal gossip e dalla tv, l’attivista ha deciso di raggiungere Eva sull’Isola epr darle una grande dimostrazione d’amore… Eva temeva che Imma fosse ancora innamorata della sua ex fidanzata, per questo l’attivista del movimento LGBT ha deciso di dare questa prova alla sua Eva. Sull’Isola le due non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme, in quanto, per regolamento, Imma doveva essere ospite del leader della settimana Raz Degan, ma prima della partenza la produzione ha concesso alle due di poter trascorrere del tempo da sole. Alle telecamere si sono udite delle parole dolcissime: “Trovare l’amore a 50 anni non è da tutti. Imma, sei la mia vita”, ha dichiarato Eva!