Isola dei Famosi 2017: Paola Barale accetterà di sbarcare in Honduras?

Isola dei Famosi 2017: il più discusso naufrago Raz Degan. Tra i naufraghi più discussi in questa edizione 2017 de L’isola dei famosi c’è sicuramente Raz Degan. Il naufrago continua a far parlare di sé per il suo carattere spigoloso e autoritario che intimorisce e allo stesso tempo infastidisce i compagni d’avventura. Il pubblico però sembra non essergli del tutto ostile, avendolo anche reso vincitore dal confronto in nomination con Giacomo Urtis. Tra i suoi sostenitori anche Paola Barale, che in passato ha avuto una lunga storia d’amore con lui e che già aveva speso parole d’incoraggiamento per lui alla vigilia della partenza per il programma.

Ecco il post di Paola Barale su instagram: “Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi.. per questo auguro lunga vita a Raz sull’isola.. iostoconraz”. Il messaggio di vicinanza della ex compagna, inoltre, è stato letto in diretta da Alessia Marcuzzi nel corso della quarta puntata del reality.

Isola dei Famosi 2017: Paola Barale accetterà la proposta lanciata da Alessia Marcuzzi?

Ospite in studio Paola Barale riuscì a parlare con Raz e quello fu uno dei momenti davvero commoventi. Complimenti e sorrisi e occhio che brillavano, soprattutto al “finto burbero “ Raz, furono protagonisti tanto che Alessia Marcuzzi lanciò una proposta alla Barale: recarsi in Honduras per fare visita ai naufraghi. Paola Barale accetterà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.