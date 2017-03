Isola dei Famosi 2017, Stefano Bettarini racconta la sua verità sul rapporto con Dayane Mello!

Isola dei Famosi 2017, ultime news. Dietro front anche per Stefano Bettarini per quel che riguarda la storia d’amore con Dayane Mello. La passione sembrava fortissima e invece era un fuoco di paglia. Stefano Bettarini e Dayane Mello sono già scoppiati e l’addio è stato sancito da un’intervista che la modella ha rilasciato a ‘Vanity Fair’, in cui dichiarava di non aver gradito l’eccessiva possessività di Stefano Bettarini, “reo” di averle fatto troppe chiamate e troppi messaggi in questi giorni.Ora dalle pagine di un altro settimanale, ‘Chi’, è l’inviato dell’Isola dei Famosi ad esprimere tutta la sua amarezza per come sono andate le cose e per aver riposto fiducia in una persona che evidentemente non la meritava.

Stefano Bettarini e Dayane Mello, fine di un amore?

“Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale. A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Dayane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più”, ha detto l’ex calciatore alla testata diretta da Alfonso Signorini.”L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”, aveva invece rivelato la Mello, che secondo qualcuno sarebbe tornata tra le braccia dell’ex compagno e padre di sua figlia Stefano Sala, nonostante la smentita di quest’ultimo arrivata prontamente via social.