La Prova del Cuoco: le sfide e le ricette di oggi, 8 marzo 2017, Festa della donna!

La Prova del Cuoco, le anticipazioni e l news di oggi, mercoledì 8 marzo 2017 –. «Quale sfida per il ‘Campanile italiano’?» – Le anticipazioni e le news de La prova del cuoco in onda oggi su Rai 1 alle ore 12:10 ci annunciano le ricette dell’unica trasmissione di cucina sincronizzata con il pranzo, e anche per questo tanto amata dal pubblico! Amata, del resto, anche e soprattutto perché presentata e condotta dall’amabilissima Antonella Clerici! Quali saranno le proposte della giornata di oggi, che coincide con la giornata internazionale della Donna? Tra gli appuntamenti di oggi, il Campanile Italiano propone come sempre la sfida tra due trattorie tipiche regionali. Quali saranno? Lo vedremo insieme con l’aggiornamento di queste anticipazioni e news de La prova del cuoco! State in campana, amiche e amici fan della Clerici!

«La Torta Mimosa di Anna Moroni!» La Prova del Cuoco, le anticipazioni e le news di oggi, mercoledì 8 marzo 2017

Nel frattempo le anticipazioni e le news de La prova del cuoco ci rivelano che – sempre con l’attenta partecipazione della conduttrice Antonella Clerici – nella puntata di oggi 8 marzo 2017 ci sarà proposto un piatto golosissimo e di facile realizzazione da parte di Sergio Barzetti, mentre in occasione della Festa delle Donne, Anna Moroni propone la sua Torta Mimosa!