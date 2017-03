Moda Primavera Estate 2017, il total denim non passa mai di moda: le proposte Desigual e Liu Jo

Moda Primavera Estate 2017, i modelli in denim di Desigual. Il denim non passa mai di moda, ed ogni anno vediamo sfilare sulle passerelle jeans, camicie, giacche, gonne, tutto ricorosamente in un denim che stupisce e che piace sempre di più. Sono tante le proposte in denim per la Primavera Estate 2017, vediamo alcuni modelli di Desigual e di Liu Jo. Il denim regna nella nuova collezione per la Primavera Estate 2017 Desigual. Tra i capi di tendenza proposti troviamo una graziosa camicia di jeans a manica lunga con ricami floreali sui toni del turchese, e camicie in denim con dettagli colorati a mano in tinte vitaminiche. Il denim domina tra i pantaloni della nuova collezione Desigual: pantaloni al di sopra della caviglia dominano le nuove proposte per la Primavera Estate, spesso impreziositi da particolari dettagli: ricami, stampe, toppe, dettagli gioiello rendono i modelli particolari ed unici.

Moda Primavera Estate 2017, i modelli in denim Liu Jo.

Liu Jo propone una nuova collezione per la Primavera Estate 2017 raffinata, elegante e di estrema tendenza. Liu Jo propone trench, pantaloni e camicie in denim. Di estrema tendenza è il trench in denim con profili sfrangiati, graffi di un colore più chiaro con cinturina per mettere in risalto il punto vita. Liu Jo propone anche diverse camicie in denim, alcune dallo stile classico, altre impreziosite da dettagli luminosi gioiello. Nella nuova collezione moda per la Primavera Estate 2017 Liu Jo troviamo anche un grazioso abito in denim con scollo impreziosito da applicazioni gioiello.