Moda Primavera Estate 2017, le longuette di tendenza di Zara e Motivi

Moda Primavera Estate 2017, le longuette Zara. La Primavera è alle porte, e nel nostro guardaroba non può mancare la longuette, un modello di gonna che esalta la femminilità. La longuette sta bene a tutti i tipi di fisicità, in quanto slancia e valorizza la figura e nasconde i difetti. Vero modello overgreen, la longuette è presente anche per questa Primavera Estate 2017 nelle più belle collezioni di moda. Zara, per la bella stagione in arrivo, propone diversi modelli di longuette, alcuni eleganti, altri dallo stile casual. Nella nuova collezione troviamo longuette con vivaci stampe floreali e sfondo scuro, e longuette in finta pelle, per un aggressive look alla moda. Immancabili sono le longuette in tina unita nere o blu, per un impeccabile look da ufficio.

Moda Primavera Estate 2017, le longuette Motivi.

Motivi per la Primavera Estate 2017 propone una collezione molto raffinata. Le gonne longuette Motivi presentano un’eleganza senza tempo ma quanto mai attuale. Nella nuova collezione troviamo modelli impreziositi da ricercati inserto in pizzo smerlato e modelli con maxi volant verticale per rendere più dinamico il capo. Immancabili sono i modelli classici, con finte tasche sul davanti.