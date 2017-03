Nomination Isola dei Famosi 2017: tutti i concorrenti nominati della puntata di martedì 7 marzo 2017

Nomination Isola dei Famosi 2017, tutti i concorrenti nominati. E’ ora il momento delle nomination in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017. I ragazzi che non si sono evoluti hanno, come di consueto, il compito di votare i propri compagni in maniera palese. In nomination finiscono Raz, Moreno e Simone Susinna

Isola dei famosi 2017, eliminato e gli scontri della puntata.

Eliminata della puntata è Giulia Calcaterra che abbandona l’Isola dei famosi, per la gioia di Raz. Durante l’ultima diretta Degan è stato protagonista di una serie di scontri molto accesi. Nemmeno Imma Battaglia è riuscita ad avvicinarlo al gruppo e l’israeliano è sempre più solo nella sua avventura:”Non mi sentivo accolta. Qualunque cosa facevo era sbagliata, è un muro. Il mio grido di dolore è stato completamente inascoltato” ha confessato la Battaglia. La De Grenet ha voluto precisare che Raz non è stato allontanare, ma si è autoescluso dal gruppo: “Ho provato a giustificare i suoi comportamenti, ma alla fine ho dovuto arrendermi. C’è un muro e penso che dispiaccia a tutti”.

A movimentare la serata e la prossima settimana c’è invece Rocco Siffredi, che torna con una “proposta indecente” per la morigerata Samantha: passare 30 minuti con lui dietro il paravento di Playa Desnuda, ovvero senza veli. Proposta accettata perché in palio c’erano gli irrinunciabili condimenti italiani. Rocco rimmarrà sull’Isola per una settimana insieme ai naufraghi!