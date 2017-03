Riforma pensioni, oggi 8 marzo 2017. Le novità sulle pensioni anticipate, Ape, precoci, cumulo, esodati ed Inpgi

Riforma delle pensioni, le ultime novità. La crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha avuto ripercussioni in tutti i settori, colpendo anche i pensionati. L’adeguamento delle pensioni ai reali bisogni dei cittadini è stato uno degli argomenti affrontati nel corso del Congresso regionale del Fnp-Cisl, della Valle d’Aosta. Il segretario nazionale Fnp-Cisl, Gigi Bonfanti ed il segretario generale della Cisl Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, ha approvato la relazione introduttiva del segretario regionale, Albanese Vincenzo, con la quale si è rimarcato che “la grave crisi che perdura da molti anni nel nostro paese, economica, politica, sociale e morale sta colpendo in modo particolare i lavoratori e i pensionati”. I vari governi che si sono succeduti alla guida del paese, compreso il governo Renzi hanno adottato, secondo Vincenzo Albanese, “una politica economica e fiscale iniqua, al fine di risanare il bilancio dello stato sono state drenate risorse ai lavoratori e ai pensionati, anziché trovare denaro laddove ci fosse: dai privilegi della casta politica, dalle rendite finanziarie, dai grandi patrimoni, dall’eliminazione degli sprechi, da un contrasto ancora più efficace agli evasori fiscali, che andrebbero colpiti ancora da provvedimenti anche penali”. Secondo Albanese, “in questo contesto, il sindacato è chiamato ad assolvere il compito impegnativo: rivendicare una radicale riforma della politica al governo”.

I Pensionati Cisl chiedono: il ripristino dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita, una drastica riduzione della curva di rendimento delle cosiddette pensioni d’oro, una decisa riduzione delle liquidazioni milionarie dei politici, una riforma fiscale che diminuisca in quantità significativa le tasse sui pensionati e sui lavoratori, una legge quadro nazionale adeguatamente finanziata per il sostegno alle persone non autosufficienti, il potenziamento dei livelli nell’aerea della sanità e dell’assistenza, politiche più efficaci per il sostegno alla famiglia al fine di ottenere risultati concreti su questi obiettivi.

Riforma delle pensioni dei giornalisti. Il commento di Daniela Stigliano della Giunta Fnsi e Consigliera generale Inpgi

Le novità sulle pensioni dei giornalisti sono state illustrate e commentate da Daniela Stigliano della Giunta Fnsi e Consigliera generale Inpgi, in un lungo post. “Nessuna clausola di salvaguardia. Nessuna autonomia del Cda sull’aspettativa di vita. Nessuna garanzia sul futuro. E, soprattutto, il rischio, che è quasi una certezza,di creare decine, centinaia di esodati. La riforma delle pensioni dei giornalisti, entrata in vigore il 21 febbraio con il via libera dei ministeri vigilanti del Lavoro e dell’Economia, è la rappresentazione plastica del fallimento politico dell’attuale maggioranza di Inpgi e Fnsi”, ha affermato. Per Stigliano:”I no e le sospensioni pronunciate dai due dicasteri pesano infatti come macigni. Perché vanno a colpire le poche, pochissime aree su cui il vertice dell’Istituto aveva differenziato le condizioni rispetto all’Inps e su cui il Sindacato si era impegnato con i giornalisti”.

Stigliano ha poi sintetizzato le regole per il pensionamento dei giornalisti: pensione di vecchiaia con minimo 20 anni di contributi a 66 anni e 7 mesi di età, con una gradualità che prevede per gli uomini i 66 anni dal 2017 e i 66 anni e 7 mesi dal 2018 e per le donne i 64 anni dal 2017, i 65 e 7 mesi dal 2018 e i 66 anni e 7 mesi dal 2019; pensione di anzianità a 62 anni con 40 anni di contributi dal 2019 (nel 2017 ne bastano 38, nel 2018 ne serviranno 39), con l’applicazione dell’aspettativa di vita per entrambi i requisiti (anagrafico e contributivo) e ricalcolo a partire dal 2020; possibilità di cumulo tra contributi Inpgi e Inps solo quando si può accedere alla pensione in entrambi gli Istituti, quindi seguendo i paletti più stringenti dell’Inps (questo almeno secondo l’interpretazione dell’Inpgi, contestata anche a livello parlamentare); l’introduzione da gennaio 2017 del calcolo contributivo per i contributi versati;mantenimento dei diritto alla pensione in qualsiasi momento per chi entro il 31 dicembre 2016 aveva già raggiunto i requisiti previsti dalle vecchie norme: 65 anni di età con 20 di contributi; 40 anni di contributi a qualsiasi età; almeno 57 anni di età e 35 di contributi con penalizzazione fino ai 62 anni.

Per Stigliano “si contano sulle dita di una mano, forse due, i giornalisti in possesso di contribuzione continuativa almeno dai 22 anni in poi, oggi e ancor più in prospettiva. Mentre all’Inps, dove servono al momento 63 anni di età e 42 anni e 10 mesi di contributi, sono tanti i lavoratori che hanno iniziato ad avere una posizione previdenziale in età molto giovane, dai 16 anni in poi”. “In meno di tre anni saremo insomma perfettamente allineati alle regole Inps”, ha aggiunto, “Con una gradualità di cui beneficeranno pochissimi. E l’unico “vantaggio” dell’indennità di disoccupazione, che è stata però talmente ridotta e limitata da risultare quasi peggiore della Naspi, l’analogo ammortizzatore pagato dall’Inps”.

Pensioni anticipate, Ape e precoci. le ultime novità.

C’è grande attesa per i decreti attuativi delle misure contenute nella legge di Bilancio 2017 per le pensioni anticipate ed i lavoratori precoci. La data in cui dovrebbero entrare in vigore Ape volontaria e sociale ed il provvedimento che riguarda il pensionamento dei lavoratori precoci è fissato dalla legge nel 1° maggio 2017, ma rimane la preoccupazione che possa subire uno slittamento. Il prossimo tavolo tecnico tra Governo e sindacati è stato fissato per il 13 marzo, dopo l’incontro del 1° marzo, definito dalle parti sociali come “interlocutorio”. Tra i punti della riforma delle pensioni rimasti ancora da definire, non è ancora chiaro se sarà possibile per i lavoratori precoci utilizzare il cumulo gratuito per raggiungere i 41 anni di contributi per l’accesso alla pensione anticipata.