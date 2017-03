Tagli capelli 2017, il look alla moda di Kristen Stewart e le ultime news gossip all’8 marzo 2017

Kristen Stewart, le news gossip all’8 marzo 2017. La storia d’amore tra la bella attrice Kristen Stewart e la modella Stella Maxwell va a gonfie vele. La protagonista di Twilight si è aperta al Sunday Times, ed ha parlato della sua vita privata come non faceva da tempo. Archiviato il fidanzamento con Robert Pattinson e la storia d’amore con Rupert Sanders, Kristen ha avuto una serie di fidanzate, ma sembra che adesso abbia trovato in Stella il grande amore. L’attrice ha dichiarato di non aver voluto nascondere la propria bisessualità: “Non stavo nascondendo nulla. Non ho parlato delle mie prime storie d’amore perché volevo che fossero qualcosa di esclusivamente mio. Odiavo il fatto che dei dettagli della mia vita venissero trasformati in merce venduta in tutto il mondo. Se la mia bisessualità non fosse sembrata un argomento rilevante avrei tenuto la mia vita privata per sempre. Ma non posso uscire tenendo per mano qualcuno perché sono seguita ovunque”.

Tagli capelli 2017, il look della bella Kristen Stewart.

Kristen Stewart ha deciso già da quasi un anno di abbandonare il look romantico che la vedeva protagonista in Twilight, con i capelli lunghi, mossi e ondulati, per scegliere un taglio di capelli che le conferisce un aspetto decisamente più grintoso: si tratta di un grazioso bob in versione wavy che la bella attrice porta con fila alterale e con un colore castano.