Tagli di capelli primavera estate 2017: il caschetto medio-corto!

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Emma Watson. Per la primavera estate 2017 Emma Watson opta per un taglio di capelli medio-corto. Un caschetto che le sfiora la fine del collo. La colorazione rossiccia e riflessata mette in evidenza la sua carnagione chiara ricoperta da lentiggini. Un taglio di capelli portato il più delle volte con uno chignon alto e ciuffo laterale, mentre diverse ciocche vengono lasciate libere, uno stile finto spettinato davvero molto chic. Ricordiamo che l’attrice 26enne ha interpretato il personaggio di Hermione Granger nella famosa serie cinematografica di Harry Potter e ha detto che i colleghi del cast, inclusi Daniel Radcliffe e Rupert Grint, si sentono ancora fra di loro.

Emma Watson: da Hermione a Belle.

A breve la rivedremo nel suo nuovo film, ‘La Bella e la Bestia’, in cui interpreta Belle, e per l’occasione ha dichiarato che attraverso il gruppo su WhatsApp ha invitato tutti i protagonisti principali del cast di ‘Harry Potter’ a venire alla proiezione. Sono stati tutti di supporto nei suoi confronti.

La Watson ha anche rivelato che interpretare il ruolo di Belle è stato più difficile che calarsi nei panni di Hermione, perché stavolta è stata molto più consapevole di “stare riportando in vita” l’infanzia delle persone.