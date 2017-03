Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli medio-lunghi e scalati!

Tagli di Capelli primavera estate 2017: il look di Rihanna. Per la primavera estate 2017 Rihanna opta per un taglio di capelli medio lungo. A cambiare è la colorazione: un castano caldo mogano, una delle tendenze in lista per la primavera estate 2017. Una coda molto alta, altro must in tema di acconciature primavera estate 2017, raccoglie la chioma, che abbinata a uno stile sportivo, rendono il tutto molto glamour. Lo scorso martedì Rihanna ha ricevuto un premio dalla prestigiosa università di Harvard, l’Humanitarian of the Year Award 2017, e ha fatto capire che le piacerebbe iscriversi al college.

La cantante Rihanna: ecco i suoi sogni da bambina.

La cantante è stata felicissima del riconoscimento assegnatole e ha detto che potrebbe tornare al campus per continuare il suo percorso formativo. Parlando con il pubblico, ha raccontato: “Non devi essere ricco per fare del bene. Non devi essere ricco per aiutare qualcuno. Non devi essere famoso. Non devi neanche avere una laurea. Voglio dire, mi piacerebbe averne una… specialmente oggi… Beh, potrei sempre tornare a studiare”. Per quanto riguarda quelli che erano i suoi sogni ha dichiarato: “Quando avevo 5 o 6 anni, ricordo che stavo guardando la tv e vedevo queste pubblicità in cui c’erano bambini che soffrivano in altre parti del mondo. Quelle pubblicità che ti chiedevano 25 centesimi per salvare la vita di un bambino. Mi sono chiesta quanti 25 centesimi servissero per salvare tutti i bambini del pianeta. Quando crescerò e diventerò famosa, salverò bambini in tutto il mondo, mi dicevo. Non credevo che sarei stata in una posizione del genere già quando ero adolescente, però”.