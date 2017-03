Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: trono over o puntata speciale Festa della Donna?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: trono over o puntata speciale? La puntata che andrà in onda oggi di Uomini e Donne, sarà dedicata al Trono Over. Vedremo il consueto video-sfogo di Gemma, registrato al termine della puntata precedente. Gemma, inoltre, deciderà di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Michele. La dama torinese dichiarerà di essere convinta di non piacere a Michele, aggiungendo di sentirsi anche una seconda scelta rispetto a Cristina. Le ultime news e anticipazioni ci rendono noto che oggi potremo assistere anche alla messa in onda di una puntata speciale.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco cosa prevederà la puntata speciale.

Tina Cipollari, opinionista della trasmissione Uomini e Donne, sia del trono classico che di quello over, potrebbe essere chiamata alla conduzione di questa puntata speciale del programma pomeridiano. Sei coppie, tra le più amate formatesi negli studi Mediaset, saranno protagoniste alle quali Tina proporrà alcuni simpatici giochini, proprio come capitò per la puntata andata in onda il 14 Febbraio 2017. In occasione della Festa della Donna, che ricade l’8 Marzo, in onda potrebbe andare proprio la puntata speciale, che vedrà giungere in studio le coppie formate da: Alessia e Aldo, Francesca e Eugenio, Andrea e Giulia, Riccardo e Camilla, Clarissa e Federico e Claudio e Ginevra. Non ci resta che attendere la puntata.