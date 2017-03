Amici 2017, il serale: Morgan ed Elisa, ecco i coach rispettivamente della squadra bianca e blu

Amici 2017: Morgan alla guida della squadra bianca. Il serale di Amici 2017 è ormai alle porte, la prima puntata del serale è prevista per sabato 25 marzo. Questo serale di Amici 2017 vedrà la presenza di un coach d’eccezione: Morgan sarà direttore artistico della squadra bianca. Il cantante milanese tornerà in onda nel programma condotto da Maria De Filippi. La sua presenza era stata confermata da tempo, nel corso di una puntata del sabato pomeriggio, ma non era ancora chiaro quale fosse il suo ruolo. Ora è ufficiale il suo ruolo nei panni di coach.

Amici 2017: Elisa al timone della squadra blu.

Come nell’edizione del 2015 la squadra blu, invece, sarà capitana da Elisa e si assistette al trionfo dei the Kolors. Lo scorso anno, invece, affiancò Emma al timone dei bianchi. Saranno soltanto loro i direttori artistici o verranno affiancati da altri due, come successo nella scorsa edizione? Intanto Ambra Angiolini, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato sono stati arruolati come giudici. L’annuncio di Elisa e Morgan è avvenuto durante la registrazione del nuovo speciale di Amici, che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 11 marzo.