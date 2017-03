Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 9 marzo 2017

Detto Fatto di oggi, giovedì 9 marzo 2017: le anticipazioni, i tutorial, le rubriche ed i consigli di Caterina Balivo. Detto Fatto torna oggi, 9 marzo 2017, con un’altra puntata ricca di rubriche interessanti e facili da ripetere anche in casa. Caterina Balivo torna al timone della trasmissione dopo la puntata in versione ridotta andata in onda ieri a causa del collegamento con la Camera dei Deputati. Prima di scoprire le anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto di oggi, ricordiamo alcuni tutorial proposti ieri.

Detto Fatto, alcuni tutorial di ieri in attesa della puntata di oggi, 9 marzo 2017.

Nella puntata di Detto Fatto di ieri, 8 marzo 2017, Olivia Ghezzi ha proposto dei bellissimi modelli ispirati ai costumi tradizionali del mondo. Olivia mostra come i costumi tradizionali hanno influenzato la moda. Le modelle fanno parte del gruppo Catlike e fanno danze acrobatiche con le percussioni. Fausto Cavalieri, invece, ci spiega come realizzare un grazioso trucco con l’eyeliner giallo.

Le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, giovedì 9 marzo 2017, rivelano che in trasmissione vedremo Gianni Molaro che ci mostrerà i suoi abiti da sposa, la sua trasformazione, e qualche sorpresina… Di cosa si tratterà?