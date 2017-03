Europa League, Olympique Lione-Roma, le probabili formazioni: Dzeko titolare, Juan Jesus al posto di Rudiger…

Europa League, Olympique Lione-Roma: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, giovedì 9 marzo, alle 21:05 si gioca l’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League tra Olympique Lione e Roma. La squadra di Spalletti è reduce da due brutte sconfitte in Coppa Italia e in campionato, rispettivamente contro Lazio (2-0) e Napoli (2-1). La partita di Lione sarà l’occasione per riscattarsi. Scalpita Edin Dzeko, capocannoniere della squadra (19 reti in campionato, 2 in Coppa Italia e 8 in Europa League).

Il gigante bosniaco è a caccia del nono gol in Europa League (competizione nella quale è in cima alla classifica cannonieri) e sarà supportato in attacco dalla coppia di trequartisti “atipici” titolare, formata da Nainggolan e Salah. Spalletti spera di poter sfruttare le folate dell’egiziano in contropiede, contro una squadra come il Lione che tende a fare la partita e a lasciare spazi. A centrocampo ci sarà una linea a quattro formata da Peres, De Rossi, Strootman e Emerson. In difesa Juan Jesus sostiuira lo squalificato Rudiger.

Il Lione di Genesio scenderà in campo con il 4-3-3. Il suo uomo più pericoloso è Lacazette (27 reti stagionali), che comporrà il tridente offensivo con Fekir e Cornet. A centrocampo ci saranno due uomini-mercato, ormai nel mirino di mezza Europa: Gonalons e Tolisso. In difesa l’ex della partita, Yanga-Mbiwa, partirà dalla panchina. Non potrà essere schierato il grande acquisto di gennaio, Memphis Depay, perchè è già sceso in campo ad inizio stagione con il Manchester United. Diretta TV: alle 21:05, in esclusiva su Sky Calcio 1.