Isola dei Famosi 2017: come sarà andata a finire la storia tra Giulia ed il fidanzato? La verità…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Giulia eliminata, corre dal fidanzato. La scorsa settimana durante la puntata serale dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Alessia Marcuzzi aveva rivelato a Giulia Calcaterra che, secondo alcuni giornali di gossip, il fidanzato l’avrebbe lasciata a causa di alcuni atteggiamenti troppo intimi che l’ex velina ha avuto con Simone Susinna. Giulia si era mostrata molto tranquilla, sostenendo che il fidanzato non l’avrebbe mai lasciata, almeno non in questo modo, senza prima avere con lei un chiarimento: “Ho fatto diversi video in cui ho detto che mi mancava, non ci sarà mai niente con Simone Susinna. Posso capire che lui non abbia voluto parlare perché è una persona riservata, ma non mi può lasciare così a distanza. Ne parleremo quando sarò fuori”, aveva ribadito Giulia. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 di questa settimana, Giulia è stata eliminata ed è tornata dal suo Diego Dario per avere chiarimenti.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Giulia ed il fidanzato ancora insieme!

La voglia di tornare dal suo fidanzato per avere un chiarimento ha addolcito la ferita dovuta dall’eliminazione: Giulia, infatti, durante gli ultimi giorni trascorsi sull’Isola ha ceduto alle lacrime per la paura che il fidanzato avesse potuto davvero lasciarla: “Non c’è stato alcun comportamento inopportuno con Simone. Sono sicura che ne possiamo parlare con calma. Non credo alle ricostruzioni dei giornali. Non ho fatto niente di male nei confronti di nessuno, sono solo espansiva e mi comporto sempre così”, aveva dichiarato Giulia. Dai social si apprende la notizia che Giulia ed il fidanzato stanno ancora insieme: Dario ha postato un’immagine in cui appare con l’ex velina e come commento alla foto ha scritto: “Torna presto”, con tanto di cuoricino.