Isola dei Famosi 2017: il daytime di oggi, 9 marzo 2017: inizia l’avventura di Rocco Siffredi…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 9 marzo 2017. I naufgraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 sono approdati sull’Isola della Caccia, ed inizia una nuova avventura in compagnia di un nuovo ospite: Rocco Siffredi. L’attore era già stato sull’Isola nei panni di concorrente, e guarda i suoi nuovi compagni con una particolare emozione che lo riporta alle avventure vissute come naufrago due anni fa. La situazione che Rocco ha trovato sull’Isola è strana, ed è incuriosito dal naufrago solitario che è Raz Degan. A Rocco sembra strano come gli altri gli vogliano subito far notare come la presenza ed il comportamento di Raz sia negativo, ma Rocco vuole andare in fondo alla questione ed invita il modello a dormire con tutto il resto del gruppo. Raz non vorrebbe, ma per una questione di spazi ristretti è costretto ad accettare.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 9 marzo 2017.

I naufraghi trascorrono la giornata a costruire una capanna per la notte. Raz e Rocco danno il loro apporto alla costruzione, costruendo così una capanna solida e anti vento. I naufraghi, poi, per cena si godono la carne che hanno trovato sull’Isola. Rocco, intanto, parla con Raz: ha capito il suo disagio e la sua sofferenza e cerca di dargli consigli.