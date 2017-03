Isola dei Famosi 2017: il tutto è già programmato? È polemica sui social dopo il fuori onda della Grimaldi!

Isola dei Famosi 2017: un’edizione che fa discutere. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017 continua a far discutere e suscitare diversi commenti dei fan del programma. Primo fra tutti l’abbandono di Massimo Ceccherini che in più di una circostanza aveva minacciato il suo ritiro. Ritiro ufficiale che è avvenuto per una presunta offesa di Raz Degan nei confronti della compagna. Secondo i ben informati era tutto già preventivamente programmato in quanto Massimo Ceccherini aveva già programmato due date a marzo del nuovo spettacolo teatrale. Nelle ultime ore un caso analogo ha scatenato nuove polemiche sull’Isola dei Famosi 2017. Nel corso della diretta della sesta puntata Nancy Coppola ed Eva Grimaldi sono state riprese durante un fuori onda. La cantante napoletana ha chiesto all’attrice quando sarebbe uscita. La cinquantacinquenne ha affermato che sarebbe andata via il 28 marzo.

Isola dei Famosi 2017: Eva Grimaldi abbandonerà l’Isola il 28 Marzo?

La chiacchierata interrotta da Alessia Marcuzzi con i saluti di Imma Battaglia per la sua compagna Eva non è passata inosservata. Nel giro di pochi minuti i social si sono scatenati sulle affermazioni della Grimaldi. In molti hanno evidenziato che la data indicata dall’attrice veronese cade di martedì. Per numerosi seguaci del reality show di Canale 5 non sarebbe una semplice coincidenza. Secondo i critici la cinquantacinquenne avrebbe programmato con la produzione il suo rientro in Italia. A questo punto bisognerà attendere il 28 marzo per comprendere se l’avventura in Honduras di Eva Grimaldi si concluderà in anticipo.