La prova del cuoco: anticipazioni, sfide e ricette di giovedì 9 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni. Oggi venerdì 9 marzo andrà in onda un nuovissimo appuntamento con La prova del cuoco, il programma culinario di Rai 1 più famoso di sempre. Al timone de La prova del cuoco, come di consueto, Antonella Clerici. Tantissime ricette sfiziose e facili da realizzare accompagneranno la puntata di oggi de La prova del cuoco e continuerà la sfida tra la squadra del peperone, attualmente in testa, e quella del pomodoro. Per scoprire quali saranno le ricette di oggi a La prova del cuoco non ci resta che seguire insieme la diretta.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi.

In occasione della puntata de La prova del cuoco di giovedì 9 marzo 2017 Antonella Clerici ha deciso di indossare una camicetta nera fantasia, abbinata ad ad un paio di jeans. I capelli sono invece stati lasciati legati in una graziosa coda bassa. Vediamo quali saranno le ricette della puntata di oggi de La prova del cuoco. La puntata si apre con la sfida dell’Uovo d’oro, arrivata oggi ai quarti di finale; i cuochi in gara hanno proposto un sushi di panzanella per la squadra rossa ed un lombo di cervo cotto nel fieno, accompagnato da una salsa di mela per la squadra verde. Il cuoco a conquistare la semifinale è stato quello del pomodoro.

Nella consueta sfida del Campanile a La prova del cuoco, la squadra del pomodoro ha proposto un’insalata fresca accompagnata da un french toast con yogurt alla vaniglia e lamponi. La squadra del peperone ha invece risposto alla sfida con un’insalatina tiepida di asparagi e treviggiana, accompagnata da un petto d’anatra al vino rosso.