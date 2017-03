Moda Primavera Estate 2017, i bellissimi abiti lunghi di Mango e Benetton

Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi Benetton. La moda per la Primavera Estate 2017 propone una grande varietà di meravigliosi abiti lunghi. Romantici, con stampe, dallo stile casual o eleganti ed allo stesso tempo comodi e pratici, sulle passerelle abbiamo visto moltissimi abiti lunghi in diversi colori, fantasie e forme. United Color Of Benetton propone, per la nuova collezione Primavera Estate 2017, degli abiti lunghi smanicati con fantasia a righe orizzontali in morbido cotone elasticizzato, con spalline sottili, scollatura squadrata e profondo spacco frontale. Il modello è black and white ed è proposto in duplice versione: nero con le righe bianche e bianco con le righe nere.

Moda Primavera Estate 2017, gli abiti lunghi Mango.

Per la bella stagione Primavera Estate 2017 Mango propone diversi modelli di abiti lunghi. Troviamo un grazioso modello in seta di un color rosa intenso che scende morbido lungo il corpo. Dei graziosi volant sono presenti sulle maniche e lungo lo scollo.Molto elegante ed adatto alle occasioni più chic è l’abito nero lungo in tessuto satinato, mentre di estrema tendenza è l’abito lungo con stampa floreale, che richiama il mood anni Settanta.