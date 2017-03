Serie A, Juventus-Milan, anticipo 27° giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, venerdì 10 marzo, alle 20:45 va in scena una grande classica del calcio italiano: Juventus-Milan. Allo Juventus Stadium di Torino si affrontano per la quarta volta in stagione le due società più vincenti del calcio italiano. All’andata finì 1-0 per il Milan, in una partita ricca di polemiche per il gol regolare annullato a Pjanic. In finale di Supercoppa Italiana finì 1-1 nei tempi regolamentari, ma poi vinse il Milan ai calci di rigore.

Poi la rivincita bianconera in Coppa Italia, con la vittoria della Juventus nella sfida unica valida per i quarti di finale: reti di Dybala, Pjanic su punizione e Bacca. Nonostante la notevole distanza in classifica (17 punti), la squadra di Montella è stata quella che ha saputo mettere maggiormente in difficoltà i campioni d’Italia. Allegri conosce la pericolosità del Milan, che non potrà contare su Bonaventura ma ha pescato un jolly importante nel mercato di gennaio con Deulofeu. La Juventus giocherà col solito 4-2-3-1, ma non potrà contare su Cuadrado (squalificato).

Al suo posto potrebbe giocare Pjaca, che in estate rifiutò il Milan proprio per scegliere la maglia bianconera. A centrocampo Marchisio è in ballottaggio con Khedira per affiancare Pjanic. Sturaro e Chiellini sono indisponibili per guai muscolari. Il Milan di Montella scenderà in campo col 4-3-3. Suso non è al meglio ma proverà a stringere i denti. Se non ce la facesse, è pronto a sostituirlo Ocampos. Bacca giocherà come punta centrale, sostenuto da Deulofeu. Sosa è favorito su Locatelli. Diretta TV, alle 20:45 su Sky Calcio 1 e Premium Sport.