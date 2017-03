Tagli capelli 2017: tutti i tagli capelli più belli per i capelli corti

Tagli capelli corti 2017, tutte le proposte più belle per i capelli corti. La primavera sembra essere oramai arrivata in quasi tutte le città italiane e questo bellissimo sole ci fa ben sperare, nonostante si sappia che marzo è pazzerello. In occasione di questi primi caldi potremmo quindi decidere di dare un taglio ai nostri capelli, magari optando per un taglio corto e sbarazzino. I tagli di capelli corti proposti in questa primavera estate 2017 si adattano ai look di tutte le donne, dalle più classiche alle più audaci. Vediamo nel dettaglio quali sono le proposte tra cui scegliere…

Tagli capelli corti 2017: il caschetto spettinato rimane un must, messy hair per le più giovani.

I tagli di capelli corti proposti in questa primavera estate 2017 vedono in primo piano caschetti destrutturati e look messy, in particolar modo nelle giovani e giovanissime. Questo particolare taglio di capelli si sposa alla perfezione con tanti stili diversi ed a seconda della lunghezza della linea di taglio si adatta a tutte le tipologie di viso. In primo piano anche pixie, declinati in più versioni; spettinato come quello proposto in foto, Il bowl cut, o taglio a scodella, ha conquistato le più eccentriche, così come le rasature, anche in versione estrema.