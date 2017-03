Tagli capelli e colorazioni 2017, i nuovi tagli ed il balayage di tendenza per la Primavera Estate

Tagli capelli e colorazioni Primavera Estate 2017, ecco i nuovissimi balayage. La primavera si avvicina, e con essa la voglia di rifiorire e di donare un nuovo aspetto, più fresco e leggero, al nostro volto. Sono tante le tendenze riguardanti i tagli e le colorazioni di capelli per questa Primavera Estate 2017, scopriamone qualcuno. Una delle maggiori tendenze in tema di capelli è quella del balayage, una tecnica che consente di applicare ai capelli una sfumatura di colore dall’aspetto del tutto naturale: le radici dei capelli restano scure, e la sfumatura inizia ad essere presente sulla lunghezza, ma in un modo più dolce e naturale rispetto allo shatush.

Tagli capelli e colorazioni Primavera Estate 2017, il ritorno del bob ed il balayage californiano.

Tra i tagli di capelli di tendenza per la Primavera Estate 2017 è da segnalare il rinnovo, tra gli haircut in auge, dei tagli corti e cortissimi. I bob, in particolare, sono tra le più grandi tendenze per la bella stagione 2017. Il balayage viene applicato con successo anche ai bob e non solo ai tagli lunghi: in questo modo si dona al volto una luminosità particolare dall’effetto del tutto naturale. Tra le ultime tendenze del balayage spopola il balayage californiano, una tecnica che permette di accentuare la schiaritura per una maggiore luminosità.