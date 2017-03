Tagli capelli medi 2017: long bob, blunt cut e caschetti destrutturati per la primavera estate

Tagli capelli medi 2017, tutte le tendenze per la primavera estate 2017. La parola d’ordine per questa primavera estate 2017 è sicuramente media lunghezza, la quale sta letteralmente impazzando tra tutte le star di Hollywood e non solo. I tagli di capelli medi proposti per questo 2017 sono infatti adatti a tutte le donne e si adattano con praticità ad ogni look. Il loro punto di forza è sicuramente il fatto che si sposino alla perfezione con tanti stili differenti ed a seconda della situazione possono essere portati sciolti o legati. La tendenza primavera estate 2017 per quanto riguarda le nostre chiome è sicuramente il look sbarazzino, particolarmente indicato per le giovani e le giovanissime. Il wet look e l’effetto beach sono super ricercati e facili da ottenere grazie a particolari cere e prodotti a base di sale. Vediamo quale taglio medio scegliere tra le proposte della primavera estate 2017…

Tagli capelli medi 2017: il look messy e l’effetto beach per le ragazze più giovani e sbarazzine.

I tagli di capelli medi per la primavera estate 2017 propongono long bob, da portare completanti da una frangia, in versione liscia e para o magari super scalata e mossa. Come detto in precedenza la tendenza più ambita della primavera estate 2017 è l’effetto beach, con onde morbide e spettinate che ricordano tanto le giornate al mare. Per tutte le donne che invece hanno i capelli naturalmente lisci o che non si sentono a loro agio con il look messy, un blunt cut super liscio è perfetto e facilissimo da gestire. Caschetti destrutturati e scalati invece per tutte le donne che non temono movimento e volume.