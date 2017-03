Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli corti super chic e iper-femminili

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Scarlett Johansson. Per la primavera estate 2017 Scarlett Johansson opta per un taglio di capelli corto. Un taglio di capelli a scodella ma molto scalato e senza frangia, ma portato con una fila laterale. Le mecche in colorazione bionda su base scura rendono il look molto chic, pratico ed iper- femminile. Un taglio di capelli che mette in evidenza il viso e il collo dell’attrice. Un nuovo look decisamente molto glamour simbolo di una qualche rinascita? Stando alle ultime news l’attrice 32enne lo scorso martedì avrebbe firmato i documenti per mettere legalmente fine alla relazione con il marito Romain Dauriac poiché, dopo due anni di nozze, avrebbe capito che il loro matrimonio è irrimediabilmente giunto al termine.

Scarlett Johansson e Romain Dauriac: la custodia della piccola Rose.

Secondo Page Six del New York Post, la star di Hollywood avrebbe chiesto la custodia principale di Rose, la figlia di 3 anni avuta insieme a Dauriac, ma il suo ormai ex compagno non vedrebbe in realtà l’ora di lasciare l’America per tornare nella sua città natale in Francia insieme alla piccola. L’avvocato di Romain ha rivelato alcuni dettagli riguardo i suoi progetti per il futuro: “Vorrebbe tornare in Francia con la bambina e Ms. Johansson viaggia molto. Sarà un processo interessante”. Dopo la rottura sembrava che entrambi i genitori di Rose avessero deciso di accettare la custodia condivisa della bambina. Ora pare proprio che le cose si stiano mettendo in modo diverso.