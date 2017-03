Tagli di capelli primavera/estate 2017: i più gettonati sono i tagli corti e pixie cut

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look rock e femminile di Elodie Di Patrizi. Per la primavera estate 2017 Elodie Di Patrizi, l’ex allieva di Amici nonché ex partecipante alla 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017, decide di mantenere il suo taglio di capelli corto alla maschietta. Fila laterale, e colorazione rosee le donano un look da ragazza ribelle e rock ma iper femminile e chic al tempo stesso. Un taglio di capelli pratico e versatile, che si adatta facilmente a tutte le occasioni. La cantante Elodie non ha vissuto solo di glorie però e si è aperta raccontando la sua esperienza con il bullismo. La cantante 26enne uscita dal talent di Maria De Filippi ‘Amici’ lo ha rivelato in un post Facebook, che ha voluto pubblicare per esortare tutte le ragazze e i ragazzi che stanno vivendo una situazione simile a quella vissuta da lei a non fare lo stesso errore.

Il post di Eloide sui social: ecco la sua esperienza con il bullismo.

Ecco il post di Elodie sui social:”Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti… Poi si divertivano a chiamarmi ‘negra’ perché mia madre è nera”, ha svelato la giovane artista.

“Ci stavo male, ma facevo finta di nulla e a casa di nascosto piangevo, però poi la rabbia saliva e non accettavo il fatto di sentirmi messa in disparte e additata come la ‘Diversa’, quindi ho cominciato ad avere atteggiamenti simili ai loro e mi sono nascosta dietro la rabbia e il finto menefreghismo”, ha poi continuato.

“Non fate lo stesso errore, difendetevi, ma rimanete quello che siete, io l’ho capito dopo tanti anni. LA DIVERSITÀ È FORZA! LA DIVERSITÀ È BELLEZZA! Non rimanete indifferenti di fronte alla violenza, che sia fisica o verbale. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, e chiedere aiuto se lo siamo”, ha infine concluso Elodie.