Tendenze moda primavera estate 2017: capi immancabili, bustier, righe multicolor e body

Tendenze moda primavera estate 2017, i capi immancabili. I capi proposti in questa primavera estate 2017 spaziano dai classici jeans ampi in stile anni ’70 a dei capi più particolari ed unici nel loro genere, sicuramente più adatti alle donne da una forte personalità. Le righe multicolor sono infatti super di tendenza in questa primavera estate 2017, con abbinamenti cromatici azzardati che ricordano tanto il color blocking. Veri e propri abiti arcobaleno, ma anche tute jumpsuit, gonne, giacche, pantaloni e trench. Righe in primo piano insomma in questa primavera estate 2017, che insieme agli abiti fiorati, rimangono la fantasia preferita di sempre.

Tendenze moda primavera estate 2017: bustier e body diventano veri e propri capi da indossare.

Tra le tendenze moda primavera estate 2017 fanno la loro ricomparsa anche body e bustier, che in apparenza potrebbero sembrare capi da intimo ma che si trasformano in veri e propri capi da indossare. Trasparenze sexy, stecche ed incroci nei bustier che richiamano l’epoca vittoriana e che vengono abbinati a gonne e pantaloni con estrema disinvoltura. Anche il body è diventato un capo molto ambito in queste tendenze moda primavera estate 2017 in versione fantasia, ricchi di trasparenze o a tinta unita. Anche in questo caso vengono abbinati a gonne e pantaloni, rendendo un look banale davvero molto accattivante.