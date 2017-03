Moda nail art primavera estate 2017: ecco tutte le ultime tendenze per le mani

Tendenze primavera estate 2017: i nail art per rendere le tue mani protagoniste. Le mani di una donna si sa sono un biglietto da visita e le ultime tendenze unghie 2017 per la primavera estate ci sorprendono con novità in termini di colori e decorazioni. Il rosa rivive con nuove tonalità tra cui il vivacissimo fucsia, mentre il blu, anche nella sua tonalità più dark, supera le barriere invernali e accompagna anche i capi più leggeri. Per quanto riguarda le decorazioni si punta su glitter e metal che vengono però a concentrarsi su una o due dita mentre la french manicure diventa reverse.

Tendenze primavera estate 2017: i colori protagonisti per la bella stagione.

Gli smalti dalle sfumature nude saranno protagonisti ma anche il rosso scuro e il blu, nelle loro sfumature più dark non passeranno in secondo piano. Blu navy, blu elettrico, blu notte e blu pavone si alternano alle sfumature di rosso che vanno dal bordeaux al color mattone.

La french manicure diventerà reverse, dall’effetto minimal e moderno e le decorazioni si concentreranno su una o due dita, generalmente su anulare e mignolo o medio. Una delle protagoniste delle mani più cool della stagione primavera estate 2017 sarà la nail art rosa. Unghie rosa cipria, rosa antico e cipolla per le più romantiche; rosa corallo e fucsia per le più audaci.