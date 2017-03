Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: polemica per una nota coppia che va sotto accusa

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la coppia Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti va a gonfie vele. Le ultime news del seguitissimo programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 14.45, ci rendono noto che una coppia, formatasi da poco negli studi Mediaset è stata messa sotto accusa. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La tronista Sonia ha scelto il corteggiatore Emanuele prima del tempo, dopo diversi alti e bassi. Una scelta inusuale poiché Sonia era salita sul trono da pochissime settimane, ma come lei stesso ha dichiarato la paura di perderlo era troppo forte e ha deciso di rischiare il tutto per salvaguardare i suoi sentimenti. Una volta fuori dal programma la storia sembra essere decollata: i due neo-fidanzatini hanno già preso una casa insieme e hanno affrontato immediatamente il grande passo della convivenza.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la parola che ha creato polemiche e la difesa della coppia.

Durante una diretta, una affermazione di Emanuele ha creato un vero e proprio polverone mediatico: “Ma che so tutti fr**i sti fanatici? Sono schizzati proprio”. Il giovane dopo queste affermazioni è stato sommerso dalle critiche: è stato accusato di omofobia e di mancato rispetto verso una coppia che si è appena lasciata. I fan credevano, appunto, che la frase fosse riferita a Claudio e Mario. Emanuele ha subito cercato di difendersi e chiarire i diversi passaggi, invitando a postare l’intera diretta e tutti i commenti spregevoli, in modo da poter capire il contesto che si era creato. Ha chiarito inoltre che Sonia lo avrebbe sgridato durante la diretta soltanto per il riferimento a Federico e non per la parola incriminata in quanto “è l’unico termine che utilizzo costantemente per far riferimento a delle persone omosessuali e termine riferito in tale occasione alle persone che stavano insultando Ale e non di certo ai Clario”. Ha chiesto infine scusa a tutti i fan se ha offeso la sensibilità di qualcuno, ma ripete che quel termine, quando lo sentono i suoi amici gay, si fanno una grossa risata e non scatenano tutto il casino mediatico creatosi.

Anche Sonia è intervenuta: “Smettetela di vedere il marcio ovunque e dove non c’è. Ci siamo presi insulti da quando è iniziata la diretta senza motivo, non ne facciamo una questione di Stato”.