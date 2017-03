Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 11 marzo 2017 tornerà una nuova puntata di Verissimo, per un immancabile appuntamento con il celebre talk show di Canale 5, condotto come di consueto dalla bellissima e bravissima Silvia Toffanin. Come ogni settimana gli ospiti in studio saranno molti e si racconteranno in lunghe interviste, per parlare dei loro progetti lavorativi e della loro vita privata. Nella scorsa puntata di Verissimo erano stati ospiti Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo, insieme a Michele Bravi e Bianca Atzei, Severo de Il Segreto, Tullio Solenghi e Gabriella Pession..

Verissimo, anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 11 marzo 2017.

Verissimo torna con un nuovissimo appuntamento sabato 11 marzo 2017, in onda su Canale 5 e con la conduzione di Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni si tornerà a parlare de Il segreto, anche se non è ancora stato reso noto il nome dell’ospite in studio. Come di consueto ci saranno moltissime celebrities che si racconteranno nello studio di Verissimo e non appena verranno resi noti ve lo comunicheremo.