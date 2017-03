Amici 2017 Ed.16, tutte le novità in vista del serale del 25 marzo

Amici 2017 Ed. 16, le novità: i nuovi giudici e direttori artistici. Sabato 25 marzo 2017 tornerà il serale di Amici di Maria De Filippi con tantissime novità che sono state svelate. La giuria è stata infatti completamente rinnovata: non ci sarà Anna Oxa e non ci sarà nemmeno Loredana Bertè, che è impegnata come giudice di “Standing Ovation”. Anche Sabrina Ferilli, dopo ben 4 anni, ha deciso di lasciare la trasmissione. Al loro posto prenderanno parte alla giuria Ambra Angiolini, Ermal Meta e Eleonora Abbagnato. Non sarà invece tra i giudici Simona Ventura, che sembrava invece in pole position per il ruolo. La conduttrice sarà ospite del programma, ma non prenderà parte della giuria. Ambra occuperà quel posto che due anni fa era di Francesco Renga, suo ex compagno e padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo.

Tra i direttori artistici è confermato l’addio di Emma Marrone, mentre al suo posto ci sarà Morgan. Resterà, invece, Elisa. Ad affiancarle i direttori artistici sono Boosta e Alessandra Celentano nella squadra bianca, Rudy Zerbi e Veronica Peparini con la squadra blu.

Amici 2017 Ed. 16, gli allievi ammessi al serale.

Per quanto riguarda i ragazzi che faranno parte del serale di Amici 2017 Ed. 16, entrano a far parte della squadra Bianca guidata da Morgan: i ballerini Sebastian, Oliviero, i cantanti Shady, Lo Strego, Mike Bird, Thomas. Nella squadra Blu capitanata da Elisa ci saranno i ballerini Andreas, Vittoria, Cosimo e i cantanti Federica, Riccardo, Michele.