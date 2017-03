Caterina Balivo: seconda gravidanza per la bella conduttrice di Detto Fatto?

Un nuovo gossip si incentra sulla bella conduttrice di Detto Fatto Caterina Balivo. Secondo il settimanale Oggi la conduttrice, con il marito Guido Maria Brera, è incinta del suo secondo figlio. La coppia ha avuto Guido Alberto cinque anni fa, e in estate Caterina ha svelato al Corriere di aver avuto successivamente un aborto che le ha lasciato una folle paura di provare a restare ancora incinta: “Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino, ero convinta che tutto sarebbe andato bene. Sapevo che tecnicamente qualcosa, come poi è successo, poteva andare storto, ma era come se la prima gravidanza – andata a gonfie vele – mi avesse dato la certezza che con questa sarebbe stato altrettanto. Invece no. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità. Non ne ho parlato nemmeno a mia madre e mi sono imposta di andare avanti. Ma ho capito di aver sbagliato: il dolore se non lo elabori non lo superi. Non ho più voluto nemmeno tentare di rimanere incinta, per paura. Forse le cose solo adesso stanno iniziando a cambiare. Comunque sia, ho imparato una lezione importante: ora so che è giusto prendersi del tempo anche per stare male”.

Caterina Balivo, fiocco rosa per la conduttrice?

Oggi sembra che l’incubo sia passato, e che la showgirl sia di nuovo incinta, stavolta di una femminuccia, che dovrebbe nascere entro il prossimo agosto. La conferma ufficiale della gravidanza ancora non c’è, anche se da tempo si vociferava di una seconda gravidanza per la Balivo, anche a causa dei look scivolati e larghi che, da oltre un mese a questa parte, la conduttrice sceglie di indossare per condurre Detto Fatto.