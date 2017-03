Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 10 marzo 2017: moda, cucina, ed il gossip di Giovanni Ciacci

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 10 marzo 2017. Caterina Balivo torna oggi, venerdì 10 marzo 2017, con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tanti interessanti tutorial. Anche oggi Caterina Balivo ha stupito con un look grazioso ed originale, ed ha calcato il palco di Detto Fatto con degli shorts verdi e con una camicetta fantasia. A completare il look sono delle elegantissime décolleté nere con cinturino alla caviglia.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 10 marzo 2017.

Detto Fatto propone un tutorial di moda. Stella è una giovane stilista e viene valutata da una commissione di buyers che devono decidere se ha stile da vendere. La ragazza propone una collezione giovanile ed interessante, ma la commissione deve dare un “no” all’acquisto della sua capsule collection. Stella però ha talento, ed in particolar modo un abito monospalla è piaciuto alla commissione, che ha deciso di acquistarlo. Giovanni Ciacci propone una nuova pagina di gossip, ed oggi ci rivela quali sono i vip che hanno deciso di abbandonare un’alimentazione onnivora per diventare vegani. Tra questi ci sono Bill Clinton, diventato vegano dopo l’infarto, Ariana Grande, Paul McCartney, Mike Tyson, Gwyneth Paltrow (che ha creato anche una linea di cosmetici vegani) e Leonardo Di Caprio, che è anche un ambientalista convinto.

Detto Fatto prosegue con Gian Luca Forino che oggi prepara una gustosa Pecan Cake con farina di mandorle e con una gustosissima crema al mascarpone e sciroppo d’acero.