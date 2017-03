Isola dei Famosi 2017, il daytime al 10 marzo 2017: le decisioni “democratiche” dei naufraghi

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news ad oggi, venerdì 10 marzo 2017: lo spuntino segreto… All’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Eva, Malena e Simone hanno fatto un goloso spuntino a base di pinzimonio senza dividerlo con gli altri. A Samantha la decisione dei tre di non coinvolgere il gruppo non è piaciuta, e decide di riunire tutti i naufraghi per parlarne. Eva è rimasta mortificata da questa cosa, e ha confessato di essersi sentita aggredita, ma la polemica si placa quando Malena offre del pinzimonio anche a Samantha e Giulio.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 10 marzo 2017: riunione tra i naufraghi.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 durante la riunione hanno parlato anche della suddivisione degli alimenti. Ogni naufrago avrà un uovo e mezzo, e si è poi discusso sulla cottura e sulla consistenza dell’uovo. A riunione conclusa, Giulio si è detto soddisfatto delle decisioni prese, ma il fare autoritario di Samantha e di Giulio non piace molto agli altri naufraghi. Raz commenta che hanno scambiato il programma per Masterchef, Nancy sostiene che i due si comportano come “mamma e papà”. Anche Rocco ha notato l’atteggiamento di Samantha e di Giulio, e commenta che in questo gruppo “democratico” le decisioni vengono prese dall’alto…