La prova del cuoco, le news e le ricette di oggi 10 marzo 2017: il pollo in crosta di Gabriele Bonci

La Prova del cuoco, la puntata di oggi, 10 marzo 2017. La Prova del cuoco torna puntuale su Rai 1 anche oggi, venerdì 10 marzo 2017, con una nuova puntata all’insegna dell’allegria con la simpatica e sorridente Antonella Clerici. Anche oggi verranno proposti nuovi e gustosi piatti da provare a ripetere a casa, ed anche oggi assisteremo ad una nuova sfida tra la squadra del peperone rosso e quella del peperone verde. La prima ricetta del giorno è molto particolare ma estremamente gustosa, e a proporla è il bravissimo chef francese Natalio Simionato: si tratta dei gamberoni al curry con latte di cocco e salsa alla menta! Il curry utilizzato è particolarmente piccante, ed il latte di cocco aggiunto alla cottura in padella conferisce un interessante e gustoso contrasto di sapori agro-dolce.

La prova del cuoco di oggi, venerdì 10 marzo 2017: i rigatoni con uova di pesce ed il pollo in crosta.

Anche la seconda ricetta del giorno è a base di pesce: a La Prova del cuoco ci mostrano come preparare i rigatoni alle uova di pesce con broccoli e ricotta salata. Le uova di pesce in padella vengono aromatizzate con dell’origano. Gabriele Bonci, dopo due piatti di mare, propone un piatto di terra: si tratta del pollo in crosta. Il pollo viene avvolto nella pasta della pizza, per un risultato davvero unico!

La prova del cuoco di oggi, venerdì 10 marzo 2017: torna la prova tra i cuochi.

Alla Prova del cuoco di oggi, venerdì 10 marzo 2017, torna la prova dei cuochi. La squadra del peperone verde sorteggia il paniere di ingredienti, ed ha a disposizione spinacini, scamorza affumicata, calamari, pomodori. La squadra del Peperone rosso ha a disposizione maiale, piselli, pecorino ed erbe miste.