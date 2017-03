Vincitore Masterchef 2017 è il giovanissimo Valerio Braschi!

Masterchef: Valerio Braschi, un vincitore giovanissimo. Una vittoria giovanissima a Masterchef, i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco hanno incoronato Valerio Braschi,un ragazzo di soli diciotto anni. A lui, oltre al titolo di sesto MasterChef italiano, 100 mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette con Baldini e Castoldi. A disputarsi la finale erano finale in tre: la tirocinante avvocato di San Marino Cristina Nicolini, 25 anni, la barista di Tovo San Giacomo in provincia di Savona Gloria Enrico, 24 anni, e lo studente di Santarcangelo di Romagna Valerio Braschi.

Masterchef: la gara finale.

La gara ha un inizio con qualche momento di commozione con il videomessaggio di parenti e amici che mostrano il nome del proprio piatto preferito. I tre finalisti si trovano di fronte alla loro ultima Mystery Box all’interno della MasterClass: la preparazione di un piatto che descriva il loro percorso all’interno del programma. Cristina prepara un “Rombo e scaloppa di foie gras”, Gloria una “Quaglia scomposta ripiena d’amore” e Valerio un “Risotto ai gamberi 2.0”.Prova vinta dal più giovane che acquisisce così un vantaggio per la prova successiva, l’Invention Test che ha come protagonista l’alta cucina realizzata con gli scarti alimentari. Ad affiancarli e ad aiutarli in questo compito tre chef illustri: Igles Corelli, Pietro Leemann e Matias Perdomo. Valerio ha il vantaggio di scegliere quale dei tre piatti ciascuno dovrà preparare.

Al termine, i giudici, per la prima volta nella storia di Masterchef Italia, decidono di non poter escludere nessuno dei tre. Sfida finale a tre dunque. La sesta edizione di Mastechef, l’ultima con Carlo Cracco in giuria, ha sancito la vittoria di Valerio Braschi 19enne (all’epoca della registrazione del talent culinario di anni ne aveva però ancora 18) romagnolo che in finale ha battuto Gloria e Cristina grazie al suo menù 18.0, un menù degustazione ‘innovativo’ secondo la definizione di Cracco che comprendeva la spuma di plancton, i ravioli con salsa udon gelificata, e il black cod (merluzzo nero) in olio cottura.