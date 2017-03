Riforma pensioni, oggi 10 marzo 2017. Le novità su pensione anticipata, Ape, Opzione donna e scuola

Pensione anticipata, Ape. In attesa di conoscere i dettagli definitivi sulle misura per le pensioni anticipate, Ape volontaria ed Ape social, il segretario generale della Fillea Cgil, Alessandro Genovesi, ha giudicato proibitivi i requisiti d’accesso all’Ape agevolata per i lavoratori edili. I 36 anni di contributi di cui gli ultimi 6 continuativi, risultano, nella maggioranza dei casi, impossibili da raggiungere per un lavoratore del comparto edile, ha osservato il sindacalista. Per Genovesi, senza interventi correttivi sui criteri di ingresso per l’Anticipo pensionistico,” l’Ape agevolata per gli operai edili sarà inesigibile. Sostanzialmente una truffa”.

Secondo il sindacato, a conti fatti, “a fronte di almeno 23 mila operai edili con almeno 63 anni, che stanno sulle impalcature, esposti più di altri ad infortuni gravi e spesso mortali, potranno accedere all’Ape agevolata teoricamente meno di 500 operai”; tra questi, spiega la Fillea, sono compresi “operai di imprese strutturate che, facendo ora i capi cantiere, coordinando magari lavori esteri, grazie anche alle buone relazioni sindacali, sono già scesi dalle impalcature”. Invece, denuncia la Fillea “alle migliaia di operai di aziende piccole, con due/tre dipendenti, alle migliaia di operai che cambiano spesso datore di lavoro, il Governo sulla carta riconosce che sono lavoratori impegnati in attività gravose e pericolose, ma nella pratica li lascia fino a 70 anni sulle impalcature o a trasportare carichi pesanti o a stare 8 ore con il martello pneumatico nelle mani”.

La struttura definitiva dell’Ape per le pensioni anticipate sarà resa nota, nelle sue diverse formulazioni, con i decreti attuativi. Il nuovo incontro di carattere tecnico sulle pensioni tra Governo e sindacati è fissato per la prossima settimana.

Pensioni anticipate, Opzione donna.

Le pensioni al femminile sono state il focus dell’intervista che Lucia Rispoli, co-amministratrice del Movimento Opzione Donna, ha rilasciato alla trasmissione “Restata scomodi” di Rai Radio 1. L’obiettivo finale dichiarato dal Movimento è quello di rendere strutturale Opzione donna, modificando la sua attuale natura di progetto sperimentale. “La nostra istanza nasce dal fatto che esiste un diritto, riteniamo dovuto da un’applicazione legislativa”, ha affermato. “La legge di Stabilità 2016 ha instaurato un contatore che prevedeva il dover monitorare accessi ed oneri previdenziali conseguenti”, ha chiarito Rispoli.

Nel 2016 si è verificata una riduzione degli accessi ed un conseguente minor onere. Per effetto della Legge di Stabilità 2016 le risorse devono essere reimpiegate nella prosecuzione del regime.”Noi chiediamo questo e non comprendiamo perché il Governo non attui quello che il Legislatore stesso ha previsto”, ha sottolineato Rispoli. “La realtà è che c’è un forte risparmio per le casse dello Stato. Nell’arco di dieci anni, raggiungiamo un pareggio e dal 2028 nelle casse dello Stato rimarrebbero circa 300 milioni”. Il Movimento Opzione donna, sulla base dei dati forniti dall’Inps nel 2015, ha stimato che “per effetto dell’accettazione di un sistema contributivo, regaliamo 400 milioni l’anno allo Stato”. “E’ inspiegabile non avere un ascolto rispetto a questo nostro bisogno”. “Esigiamo che venga effettuata quella verifica d’impatto della regolamentazione che era dovuta entro il 31 dicembre 2015”, ha concluso Rispoli.

Pensioni anticipate, Opzione Donna. Il commento di Elsa Fornero.

Il tema delle pensioni anticipate ed in particolare di Opzione donna è stato affrontato dall’economista Elsa Fornero nel corso della trasmissione di Rai Radio 1. Per la professoressa Fornero, nel valutare la questione della stabilizzazione di Opzione donna, bisogna mettere in equilibrio diversi fattori contrastanti. “Da un lato c’è il piano soggettivo, ossia che molte donne possono avere buone ragioni per andare in pensione prima dell’età “normale”, che ora è aumentata, ha dichiarato l’ex Ministro del lavoro. “Ci sono anche delle esigenze collettive che ci dicono che il nostro tasso di occupazione delle donne è ancora molto basso” . Per la professoressa va corretta la mentalità per cui, in definitiva, “bisogna sempre incoraggiare l’uscita prematura dal mondo del lavoro, perché così le donne possono tornare in famiglia, in quanto loro luogo naturale”.

In riferimento alle pensioni anticipate, l’economista ha sottolineato:”E’ vero che si va in pensione con soldi propri, quindi l’anticipo di pensionamento non è a carico della collettività, ma a causa del basso livello delle pensioni c’è il rischio povertà”. Poichè le donne hanno una longevità più lunga di quella maschile, “un pensionamento a 57 anni con una pensione bassa, comporta un alto rischio di povertà o un più alto rischio di povertà per una persona raggiunti i 70/75 anni”. Inoltre, nel breve periodo lo Stato spende meno in virtù delle pensioni anticipate, ma “mette rischio altre spese nel futuro”. In sostanza, per la professoressa Fornero, generalizzare l’età di pensionamento femminile a 57 anni “perpetua una discriminazione” e “sfavorisce le donne nel modo del lavoro”. Prorogare Opzione donna sì, “ma con giudizio”, in quanto “il principio della flessibilità va applicato a seconda delle situazioni e non individuando a priori delle categorie, anche piuttosto larghe”. “In questo periodo la coperta è stretta e finiamo di spendere sempre meno per i giovani”, ha concluso.

Pensioni scuola, le ultime novità.

Secondo i dati parziali forniti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca sulle pensioni del comparto scuola, i prospetti analitici delle domande di dimissioni dal servizio presentate entro il 28 febbraio 2017 dal personale docente ed ATA , indicano che gli insegnanti che hanno presentato domanda di pensione sono 20.102, mentre il personale ATA ha prodotto 5.743 domande. I dati sono provvisori in quanto non sono ancora inclusi i lavoratori che verranno collocati a riposo d’ufficio.