Serie A, tutte le partite della 28° giornata: le formazioni, la diretta TV e le ultime news…

Serie A, le partite della 28° giornata: formazioni, diretta TV e ultime news. Queste sono le partite della 28° giornata di Serie A, previste per il weekend del 10, 11, 12 e 13 marzo 2017. Questa sera, venerdì 10 marzo 2017, è in programma alle 20:45 il big match Juventus-Milan, presso lo Juventus Stadium di Torino. Domani, sabato 11 marzo 2017, alle 20:45 ci sarà il derby di Genova Genoa-Sampdoria, allo Stadio Marassi. Domenica, 12 marzo 2017, alle 12:30 si giocherà il derby emiliano Sassuolo-Bologna. Alle 15:00 ci saranno cinque partite, Inter-Atalanta, Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Pescara-Udinese, Napoli-Crotone.

Il posticipo della domenica sarà Palermo-Roma, alle 20:45, presso lo Stadio Enzo Barbera. Lunedì, 13 marzo 2017, l’ultima partita del 28° turno di campionato sarà Lazio-Torino. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà Juventus-Milan, il derby di Genova, Inter-Atalanta, Fiorentina-Cagliari, Napoli-Crotone, Palermo-Roma e Lazio-Torino. Allegri ha dichiarato in conferenza stampa che la partita contro il Milan sarà un impegno difficile, perché in questa stagione i rossoneri sono già riusciti a mettere in difficoltà i campioni d’Italia.

Benatia è favorito su Rugani e Barzagli, considerando sia l’assenza di Chiellini per infortunio sia l’impegno in Champions League contro il Porto di mercoledì prossimo. Cuadrado è squalificato, perciò Allegri potrebbe cambiare modulo passando al 4-3-3 con Marchisio in mediana insieme a Khedira e Pjanic. Se la Juve giocasse col 4-2-3-1, allora Pjaca prenderebbe il posto del colombiano. Montella punterà su Sosa titolare a centrocampo. Possibile occasione da titolare per Calabria nel ruolo di terzino sinistro. Suso stringerà i denti per esserci. Bacca è favorito su Lapadula nel ruolo di punta centrale.